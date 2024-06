Nebenkostenprivileg adé: Was Mieter jetzt wissen sollten!

Das Nebenkostenprivileg endet am 30. Juni 2024. Vermieter können die Kosten für TV-Kabelanschlüsse dann nicht mehr auf Mieter umlegen. Welche Folgen das für Verbraucher hat, erfährst du hier.

Die Tage des Nebenkostenprivilegs sind gezählt: Zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung endet am 30. Juni die Übergangsfrist. Doch was bedeutet das Nebenkostenprivileg überhaupt? Und was ändert sich mit der Abschaffung für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Lesen Sie die wichtigsten Informationen rund um Ihren TV-Kabelanschluss hier.