Nach Rückfall - Heinz Hoenig ist wieder bei vollem Bewusstsein

Dadurch sei der 72-Jährige "auch sehr gehandicapt und eingeschränkt", wie Fischer-Höper gegenüber RTL weiter ausführte. "Aber sonst kriegt er alles mit, ist bei vollem Bewusstsein." Trotz dieses Fortschritts befindet sich die dringend benötigte zweite Operation an der Aorta noch nicht in Reichweite. Dafür müsse Hoenig erst wieder selbst atmen und sich stabilisieren. "Dann kann man über die andere OP nachdenken", so Fischer-Hörper. Wann es so weit sein könnte, ist allerdings noch völlig unklar.