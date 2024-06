Fußballfieber reloaded: EM 2024 und das Comeback der Fanmeilen!

Die Stimmung kocht am Brandenburger Tor in Berlin: Deutsche Fans auf der Fanmeile beim Finale der EM 2008 zwischen Deutschland und Spanien. So schön wie es mal war, wird es nie wieder. Oder etwa doch? Deutschland könnte ein wenig Euphorie gebrauchen. Fotoquelle: 2008 Getty Images/Sean Gallup

Berlin vor wenigen Tagen: Die Vorbereitungen am Brandenburger Tor laufen auf Hochtouren. Fotoquelle: 2024 Getty Images/Maryam Majd

2008 in Hamburg: Auch damals fesselte die Europameisterschaft die Massen in Deutschland. Gelingt es auch 2024, die Stimmungswelle durchs Land schwappen zu lassen? Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel

Hat Deutschland wieder Lust auf große Fanfeste? Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel

Michael Thiel ganz relaxt im Urlaub auf den Lofoten: Dort hielt sich der Hamburger Psychologe auch während der WM 2006 auf - und doch hatte er dort, "mitten im norwegischen Nirgendwo", seine kleinen Public-Viewing-Momente. Fotoquelle: privat

So sieht es aus, wenn die Straße des 17. Juni um Epizentrum der Fußball-Euphorie wird: die Fanmeile während der WM 2010. Fotoquelle: Matthias Kern/Getty Images

Alle fiebern mit: Der Stimmung beim Public Viewing (2014 in Rio de Janeiro) kann man sich kaum entziehen. Fotoquelle: Mario Tama/Getty Images

"Ohne mich und all die anderen hier würde es dieses Fest gar nicht geben": Public Viewing (wie hier bei der WM 2014 in Brasilien) beginnt im Kopf des Einzelnen. Fotoquelle: Mario Tama/Getty Images

Noch nie wurde so viel außer Haus ferngesehen wie bei der WM 2006: englische Fans in der "MainArena". Fotoquelle: Archiv / www.wm-frankfurt-2006.de

Bei der Euro 2012 herrschte ebenfalls lange Feierstimmung - bis der Italiener Mario Balotelli kam, sah und siegte ... Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images

Public Viewing verbindet die Völker: Bei der WM 2014 wurde gemeinsam gefiebert, gefeiert - und getrauert. Fotoquelle: Mario Tama/Getty Images

Hoffen, bangen, trauern - oder jubeln: Public Viewing at it's best. Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images

Deutschland hoffte schon damals auf ein neues Sommermärchen: Bei der EM 2012 (Szene von der Fanmeile am Brandenburger Tor) sollte es nicht sein. Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images

2012, nach Mario Balotelli und der 1:2-Halbfinalniederlage gegen Italien: Am Brandenburger Tor suchen deutsche Fans Trost. Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images

Deutschland, einig Fußball-Land: Kriegen wir's noch einmal hin? Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images

Schland, Schland: Fans feiern am Brandenburger Tor. Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images

Spanische Party in Berlin: Die iberischen Fans waren auch bei der EM 2012 in Feierlaune. Fotoquelle: Matthias Kern/Getty Images

Gemeinsam singen, tanzen, feiern: Deutschland kann Gastfreundschaft. Fotoquelle: Matthias Kern/Getty Images

Das Epizentrum: In Berlin wurde seit 2006 stets die größte Fanmeile der Republik errichtet. Fotoquelle: Matthias Kern/Getty Images

Finalstimmung in Berlin: 2010, bei der WM in Südafrika, reichte es am Ende nicht ganz zum Titel. Fotoquelle: Matthias Kern/Getty Images

Zwischen Hoffen und Bangen: 2018 FIFA beim Public Viewing in Berlin. Fotoquelle: 2018 Getty Images/Sean Gallup

Sommer, Sonne, Fußballfest: Deutsche Fans während der WM 2010 in Berlin. Fotoquelle: Matthias Kern/Getty Images)

Internationales Partyflair (wie hier beim Public Viewing in der "MainArena" 2006 in Frankfurt) - das gab es vor 15 Jahren auf einmal mitten in Deutschland. Und was passiert in diesem Jahr? Fotoquelle: Archiv / juwo

Toooooooooooooooor! Fans jubeln 2010 in Berlin. Fotoquelle: 2010 Getty Images/Matthias Kern

Deutschland, ein Fahnenmeer. Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel

HAMBURG, GERMANY - JUNE 09: Thousands of football fans with German national flags celebrate the start of the World Cup 2006 at the 'Heiligengeistfeld', a public viewing zone in Hamburg on June 9, 2006 in Hamburg, Germany. (Photo by Friedemann Vogel/Getty Images) Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel

Am "Heiligengeistfeld" in Hamburg feierten 2006 Abertausende - auch von hier schwappte die Wellte durchs Land. Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel

Schlaaaaand hatte seine Hochzeit: Fans feiern 2006 am Hamburger Heiligengeistfeld. Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel

So war das 2006 - auch in Frankfurt. Fotoquelle: 2006 Getty Images/Sean Gallup

Jubel auf der Reeperbahn: Bilder von der WM 2006. Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel

So sah die kollektive Fanfreude vor 18 Jahren aus. Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel

Public Viewing hat etwas Ansteckendes: 2006 wurde auch in Hamburg gefeiert. Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel

HAMBURG, GERMANY - JUNE 19: Germany football fans celebrate during a public viewing at Heiligengeistfeld watching the UEFA EURO 2008 quarter final match between Portugal and Germany on June 19 , 2008 in Hamburg, Germany. (Photo by Friedemann Vogel/Getty Images) Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel

Fußball bewegt die Massen - auch zum Public Viewing. Fotoquelle: 2008 Getty Images/Getty Images

2008 in Köln: Deutsche und türkische Fans feiern nach dem Aufeinandertreffen der Nationalmannschaften gemeinsam. Lang ist's her. Fotoquelle: 2008 Getty Images/Burak Kara

BERLIN - JUNE 18: A German football supporter is seen while watching the FIFA World Cup match between Germany and Serbia at a live public viewing on a large screen monitor outside the Olympic stadium on June 18, 2010 in Berlin, Germany. (Photo by Matthias Kern/Getty Images) Fotoquelle: 2010 Getty Images/Matthias Kern