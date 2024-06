Lars Klingbeil gibt private Einblicke in ARD-Talk: "Das waren Leute, die hatten es eigentlich geschafft und sind dann komplett abgestürzt"!

SPD-Chef Lars Klingbeil enthüllt im ARD-Talk 'deep und deutlich' spannende Details aus seinem Leben: Aufwachsen in einer Bundeswehrhochburg, seine Meinung zur Wehrpflicht und die Erfahrungen, die ihn prägten. Ein Blick auf die persönliche und politische Seite des Politikers.

In diesem Zusammenhang halte er es für richtig, "die Bundeswehr hochzufahren", erklärte Klingbeil, um umgehend zu relativieren: "Alles nicht, weil ich will, dass wir das einsetzen. Aber ich glaube, dass Putin zu einem gewissen Maße nur die Sprache der Härte versteht."

"Du gehst joggen, und es steht ein Panzer im Gebüsch"

Entspannter war das Gespräch zuvor verlaufen, als Lars Klingbeil von seinem Aufwachsen in Munster berichtete. In der niedersächsischen Kleinstadt, von Mertz als "Bundeswehrhochburg" vorgestellt, sei es laut des Politikers normal gewesen, Soldaten in der Eisdiele oder im Supermarkt anzutreffen. "Du gehst joggen, und es steht ein Panzer im Gebüsch", erinnerte sich der 46-Jährige. Weiter schilderte er: "Munster ist umzingelt von Truppenübungsplätzen, und damals ist immer über die Stadt drübergeschossen worden."