"Grünes Fliegen – Reisen in der Zukunft": TV-Kritik zur ARTE-Reportage

Für die Nachfahren des sagenhaften Ikarus ist das Fliegen ohne Benzin und Kerosin ein Traum, dessen Erfüllung sie in nicht allzu ferner Zukunft sehen. Hunderte von Startups in aller Welt sind bereits unterwegs, um ihn dank neuer Solar- und Biotreibstoffe in die Tat umzusetzen. In New York üben sie per Lufttaxi schon mal schadstofffreie Stadtflüge zwischen der Freiheitsstatue und Manhattan. – Grüne Aktivisten treten Flugfirmen und ihren Kunden indessen mit dem Slogan "Stay grounded!", "Bleibt am Boden!" entgegen. Sie ketten sich an Privatjets oder kleben sich mit den Händen an Startbahnen fest. Im Film von Peter Bardehle (ARTE / ZDF, 2024) kommen beide Seiten ausführlich zu Wort. Stürzt Ikarus ab, oder wird grünes Fliegen in naher Zukunft Wirklichkeit?