"Immer wieder sonntags":Kritik zum Auftakt der neuen Saison mit Stefan Mross

Seit fast 30 Jahren begeistert die Unterhaltungsshow 'Immer wieder sonntags' Schlagerfans. Moderator Stefan Mross startet am 16. Juni in die neue Saison mit zahlreichen musikalischen Gästen und neuen Rubriken.

Für die Auftaktsendung haben als musikalische Gäste unter anderen Marina Marx, Julian Reim, die Höhner und Alexandra Hofmann zugesagt, für die weiteren elf Shows sind Bernhard Brink, die Kastelruther Spatzen, Claudia Jung, Patrick Lindner, voXXclub, Vincent Gross, Ross Antony, Hansi Hinterseer, Nino de Angelo und viele weitere Stars angekündigt. Daneben erhalten wie gehabt Newcomer die Gelegenheit, auf der Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen. Zudem können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder auf Spiele und Wettkämpfe sowie Comedyeinlagen, die Kochrubrik und Rückblicke auf die fast 30-jährige Geschichte der Show freuen. Und es gibt eine neue Rubrik in diesem Jahr: Die Sängerin und Schauspielerin Ronja Forcher ("Der Bergdoktor") wird in ganz Deutschland unterwegs sein und die Zuschauer per Liveschalte daran teilhaben lassen, wie sie an unterschiedlichen Orten Menschen überrascht.

Quotenduell mit Kiwi und neue musikalische Wege

Mross erklärte einmal, die Sendung, die er 2025 seit 20 Jahren moderiert, liege ihm so sehr am Herzen, dass er sogar mit den Moderationskarten unter seinem Kissen schlafe. Mit "Immer wieder sonntags" fährt der 48-Jährige regelmäßig gute bis sehr gute Quoten für die ARD ein, wenngleich Andrea Kiewel, die, ebenfalls sonntags, im "ZDF-Fernsehgarten" mit einem recht ähnlichen Programm dieselbe Zielgruppe anzieht, hier 2023 stets die Nase vorne hatte. In der letzten Ausgabe am 27. August 2023 etwa zog Mross 1,47 Millionen Zuschauer an, Kiewel – deren "Fernsehgarten" noch einen Monat länger lief – 1,79 Millionen. Dennoch ein starkes Ergebnis für "Immer wieder sonntags".