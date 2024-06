"Doctor's Diary"-Star Diana Amft: Liebe mit TV-Aufnahmeleiter - So lebt die Schauspielerin privat

Diana Amft wurde durch ihre Rolle in "Doctor's Diary" zum Fernsehstar. Darin geht es um das turbulente Liebesleben von Dr. Haase. Im wahren Leben fand die Schauspielerin ihre Liebe bei den Dreharbeiten zu der beliebten Serie. Doch was macht Diana Amft heute und wie lebt sie privat?

Zwischen 2008 und 2011 bezauberte Diana Amft die TV-Zuschauer als die tollpatschige, liebenswerte und in Dr. Marc Meier ( Florian David Fitz ) verliebte Dr. Margarete "Gretchen" Haase. Nach dem Ende der erfolgreichen Serie wurde es jedoch ruhiger um die Schauspielerin.

Die Kultserie 'Doctor's Diary' mit Diana Amft und Florian David Fitz kehrt zurück ins Fernsehen. Ab dem 11. Juni zeigt RTL die erste Staffel der Dramedy in Doppelfolgen. Die Serie erzählt die Geschichte der romantischen Dr. Gretchen Haase und ihrer turbulenten Beziehung zu Dr. Marc Meier.

Seitdem hat sie sich einen Namen als Kinderbuchautorin gemacht. Bereits 2010 schrieb sie das Kinderbuch "Die kleine Spinne Widerlich", das im September 2011 mit Illustrationen von Martina Matos veröffentlicht wurde. Das Buch entwickelte sich zu einer Reihe, die bisher sieben Bände umfasst. Zudem ist Diana Amft als Synchronsprecherin tätig gewesen. Sie lieh unter anderem in "Stuart Little 2" und "Monsters vs. Aliens" ihre Stimme. Im neuen "Yakari"-Kinofilm spricht sie den Biber Lindenbaum.