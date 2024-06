Johnny Depp: Wie er die Rolle bekam, die Michael Jackson gerne gehabt hätte

Am Rande der Präsentation einer noch unbetitelten Dokuserie über den Filmemacher verriet der Schauspieler laut "The Hollywood Reporter" nun, wie er damals an die Rolle kam. Besonders interessant: Die Rolle des Edward war äußerst umkämpft. Johnny Depp musste sich gegen hochkarätige Konkurrenz durchsetzen. Unter anderem strebte laut Depp sein Hollywoodkollege Tom Cruise nach der Rolle. Cruise sei "nicht weit davon entfernt" gewesen, "tatsächlich Edward mit den Scherenhänden zu spielen – wahre Geschichte". Neben dem "Mission: Impossible"-Star wollten laut Depp auch Tom Hanks und Pop-Supertar Michael Jackson die Titelfigur verkörpern.

"Bist du bescheuert?": Agentin zwang Johnny Depp zu seinem Glück

Die Erinnerung an die erste Lesung des Drehbuchs ist bei Johnny Depp noch heute präsent. "Der Text war wunderschön. Die Figur war wunderschön", schwärmte er in dem Interview. "Ich glaube, was mich emotional angezogen hat, war, dass Edward ich war. Es ist genau das, was ich tun sollte." Nicht mehr sein wollte Depp dagegen ein Teenie-Star. Im Interview klagte er, er habe nicht länger in "eine Schublade" gesteckt werden wollen. "Um ehrlich zu sein, habe ich in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich mein Bestes getan, um gefeuert zu werden", dachte der 61-Jährige an die Dreharbeiten von "21 Jump Street" zurück.