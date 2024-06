Bastian Schweinsteiger sorgt mit GNTM-Auftritt für Schlagzeilen! Fans witzeln: "Schweinsteiger wechselt nach heute sein Management"

Bastian Schweinsteiger sorgt mit seinem skurrilen Auftritt im Finale von "Germany's Next Topmodel" für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Die Userinnen und User kommentierten den Abend eifrig und ließen kein gutes Haar an dem ehemaligen Fußball-Weltmeister. Ein Abend voller Memes und kurioser Momente.

Am Freitag startet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Bastian Schweinsteiger ist zwar nicht mehr auf dem Feld aktiv, wird als ARD-Experte aber trotzdem nah dran sein am Geschehen. Bevor der Weltmeister von 2014 allerdings in diese Aufgabe schlüpft, war er am Donnerstagabend noch zu Gast im Finale von "Germany's Next Topmodel" – und der Auftritt hatte es in sich. Bei einem Live-Fotoshooting im TV-Studio sollte Schweinsteiger Bälle auf ein Tor schießen, während die Models im Tor eine möglichst gute Figur machen sollten.

"Warum ich hier bin, weiß ich auch nicht", gab Schweinsteiger auf die Frage von Gastgeberin Heidi Klum offen und ehrlich zu. Klums GNTM-Angebot ("Ich suche auch Best Ager") entgegnete "Schweini" lässig: "Dann sehen wir uns nächstes Jahr." Richtig skurril wurde der TV-Auftritt des Kickers, als er mit Heidi Klum Hand in Hand in Richtung Tor schritt.

Nachdem er artig die Hände der Finalistinnen und Finalisten der Castingshow geschüttelt hatte, fragte Klum: "Machst du das jetzt so im Anzug oder ziehst du noch ein Trikot an für uns?" Anschließend streifte Schweinsteiger ein DFB-Jersey über, ehe Klum ("So richtig zufrieden bin ich noch nicht") ihm die Hose herunterriss – und die darunter angezogene Shorts enthüllte.

X-User witzelt: "Schweinsteiger wechselt nach heute sein Management" In den sozialen Medien sorgte Schweinsteigers Auftritt in der ProSieben-Modelshow für großen Widerhall – und produzierte jede Menge Memes. Eine Kommentatorin verglich den Gastauftritt von Bastian Schweinsteiger mit "einem komischen Fiebertraum". Ein anderer witzelte in Bezug auf "Schweinis" Qualitäten beim Torschuss: "Zum Glück spielt Bastian Schweinsteiger nicht mehr, sonst hätten wir nach diesem GNTM-Finale ein EM-Problem!"

Ein weiterer X-User vermutete: "Bastian Schweinsteiger wechselt nach heute sein Management." Noch ein User schrieb: "Was hat Heidi gegen Bastian Schweinsteiger in der Hand, dass a) sie ihn Schweini nennen darf und b) er überhaupt in dieser Sendung sein muss?" Noch ein Kommentator in X kalauerte: "Bastian Schweinsteiger bei GNTM habe ich tatsächlich nicht auf meinem Bullshit-Bingo-Zettel für 2024 stehen gehabt." Ein anderer meinte: "In 20 Jahren fragt man sich: 'Wo warst du, als Heidi live Schweinsteiger die Hose wegriss?'"

X-Nutzer machen sich über Bastian Schweinsteiger und Heidi Klum lustig Zum Bild eines traurig dreinblickenden Schweinsteigers kommentierte eine Userin wie folgt: "Ich bin mir sehr sicher, dass Bastian Schweinsteiger 1) noch nie ein GNTM-Finale gesehen hat, 2) nur die Schlagwörter 'Heidi Klum', 'Finale', '2 Min Tore schießen' und 'sehr bekannte Live-Acts' gehört hat, 3) noch gedacht hat, es sei sehr viel Gage für 'das bisschen Show'."

Eine andere X-Nutzerin vermutete: "Schweinsteiger bereut jeden Punkt seiner Karriere, der ihn an diesen Punkt gebracht hat." Währenddessen wunderte sich ein anderer: "Hätte nicht erwartet, dass Heidi Klum Bastian Schweinsteiger im Live-TV die Hose auszieht, aber here we are." In Bezug auf die Siegprämie von 100.000 Euro im GNTM-Finale schrieb ein User: "Der einzige, der die 100.000 Euro verdient hat, ist Bastian Schweinsteiger, weil er diese Sch...e ausgehalten hat."

"Bastian Schweinsteiger wäre jetzt auch lieber mit einer Tüte Funny Frisch Chips auf dem Sofa vorm Fernseher, als 'ne Sekunde länger neben Heidi im Finale", vermutete ein anderer X-Nutzer.