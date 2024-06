"Biggest Loser"-Gewinner 2024 nimmt 72 Kilo ab - nun folgt eine OP

Giulio Arancio verlor in der SAT.1-Show 'The Biggest Loser' 72 Kilogramm. Doch der 31-Jährige war mit seinem Körper noch immer nicht zufrieden und unterzog sich einer 360-Grad-Fettabsaugung. 'Durch den Eingriff erhoffe ich mir neues Selbstbewusstsein,' erklärte er Ex-DSDS-Kandidat.

Er war der strahlende Gewinner der im Frühjahr gezeigten Staffel von "The Biggest Loser": Giulio Arancio (31), ehemaliger DSDS-Kandidat (2018) und ehemaliger deutsche Vize-Meister im Disco-Fox-Tanzen, nahm insgesamt 72 Kilo oder umgerechnet 40,63 Prozent seines Startgewichts ab. Wohlgemerkt bei seiner zweiten Teilnahme in der SAT.1-Abspeckshow.

Der Hüne aus Langenfeld in NRW gewann den Titel "The Biggest Loser 2024" und die Siegprämie von 50.000 Euro. Vor allem aber ein in vielen Bereichen leichteres, lebenswerteres Leben. So zumindest war die Erwartung. Wie Giulio aber nun gegenüber "Bild" erklärte, war er auch unter den erschlankten körperlichen Bedingungen noch nicht mit sich selbst im Reinen.