Markus Lanz provoziert Anton Hofreiter nach Europawahl-Desaster: "Herr Hofreiter, Sie sind doch ein gescheiter Mensch"!

Während die Union und die AfD bei der Europawahl in Deutschland vorne landeten, wurden vor allem die Grünen hart abgestraft. Im Vergleich zu 2019 verlor die Partei satte 8,6 Prozentpunkte. Sie krachte von 20,5 auf 11,9 Prozent. Bei "Markus Lanz" versuchte Anton Hofreiter am Dienstagabend, Gründe für das enttäuschende Abschneiden seiner Partei zu finden, und erklärte zunächst schwammig: "Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. In fünf Jahren kann sehr viel passieren und ist sehr viel passiert." Der Grünen-Politiker bezog sich dabei auf die Corona-Pandemie sowie den Krieg in der Ukraine.