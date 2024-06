"Inside Ultras – Mehr als Fußball": Kritik zu den Dokus in der ZDF-Fußball-Nacht

Vorfreude ist die schönste Freude. Eine Binse, die nicht nur, aber auch ganz besonders für große Fußballereignisse gilt. Am Freitagabend, 14. Juni, beginnt mit dem vom ZDF übertragenen Spiel Deutschland gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Ein guter Grund, Bettflüchtige im Vorfeld mit guten Fußball-Dokus zu unterhalten. Gleich drei davon gibt es in der Nacht zum Donnerstag.