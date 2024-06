"besseresser: Schummelei bei Fertigprodukten": Kritik zur ZDF-Sendung mit Sebastian Lege

In der neuen Folge der ZDF-Reihe 'besseresser' untersucht Sebastian Lege beliebte Fertiggerichte wie Currywurst, Chili-Cheese-Nuggets und Fruchtcocktails. Warum sind sie so günstig und wie gesund sind sie wirklich? Lege geht den Zusatzstoffen auf den Grund und prüft, ob Testpersonen den Unterschied zwischen Marken- und No-Name-Produkten schmecken können.

Sebastian Lege ist nicht nur Food-Experte, der Produktentwickler ist auch zum TV-Liebling geworden. Mit Charme und Fachkenntnis baut der gebürtige Bremer Produkte aus der Lebensmittelindustrie nach und zeigt den Zuschauern, was wirklich im Essen steckt. Doch wer ist Sebastian Lege eigentlich? Wir werfen einen Blick auf den Koch.

Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte

Wenn es in einer stressig Arbeitswoche mit dem Abendessen mal wieder schnell gehen muss, scheint das Fertiggericht für viele Menschen die ideale Lösung: Mikrowellentür auf, das Schälchen mit der vorgeschnittenen Currywurst hineinstellen, Aufwärmvorgang starten – und in weniger als fünf Minuten steht das fertige Gericht dampfend auf dem Tisch. Doch wie gesund ist diese gänzlich stressfreie Ernährung wirklich? Und können Testpersonen einen Unterschied zwischen dem Markenklassiker unter den Currywürsten und günstigeren No-Name-Produkten erschmecken? Sebastian Lege macht in der ZDF-Sendung "besseresser: Schummelei bei Fertigprodukten" den Test.