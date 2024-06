EM-Expertin Tabea Kemme äußert Interesse am Herren-Bundestrainerin-Posten: "Immer, klar!"

Tabea Kemme, ehemalige Nationalspielerin und TV-Expertin, spricht in der Talkshow 'More than Talking' über ihre Ambitionen als Herren-Bundestrainerin und reflektiert ihre sportliche Karriere, einschließlich Olympiagold 2016.

Die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme ist mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet: "Immer, klar!", antwortet die TV-Expertin auf Verona Pooths Frage, ob sie sich vorstellen könne, die Männer-Nationalmannschaft zu trainieren. "Ich traue mir grundsätzlich immer alles zu", erklärt die ehemalige Abwehrspielerin, die zuletzt für die Damen des FC Arsenal auflief, in der aktuellen Ausgabe des MagentaTV-Talks "More than Talking" (abrufbar ab Mittwoch, 12. Juni). Die Frage sei nur, "wie lange die Verantwortlichen das dulden würden".

Pooth trifft Kemme in Norddeutschland, auf dem Hof von Kemmes Eltern. Ihr Gespräch steht kurz vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land ganz im Zeichen des Fußballs. Kemmes Botschaft an die Männermannschaft vor dem ersten Spiel gegen Schottland am kommenden Freitag in München fällt simpel aus und appelliert an die Freude am Spiel: "Just go and enjoy" – einfach genießen – lautet ihr Rat.