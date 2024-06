DFB-Verteidiger Jonathan Tah: "Wir spielen, um zu gewinnen. Sonst müssten wir ja nicht antreten"

Eine Woche vor der Fußball-EM in Deutschland äußert sich Innenverteidiger Jonathan Tah über Rassismus und seine Erwartungen. Er spricht über die Unterstützung durch Trainer Xabi Alonso und seine Vorfreude auf das Turnier.

Joshua Kimmich verurteilte sie als "absolut rassistisch", DFB-Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich "schockiert": Eine im Rahmen einer ARD-Dokumentation gestellte Umfrage schlug zuletzt hohe Wellen. Kurz vor dem Start der Europameisterschaft im eigenen Land erfragte die Studie, ob die Befragten es besser fänden, "wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen". In besagter Dokumentation äußerte sich auch Jonathan Tah. Gegenüber "Sport 1" gab der Innenverteidiger nun zu Protokoll, er habe sich über die "klaren Statements" seiner Teamkollegen "gefreut".

Auch Tah selbst, dessen Vater von der Elfenbeinküste stammt, sieht sich immer wieder mit Rassismus konfrontiert. "Das ist manchmal echt erschreckend", beklagte der 28-Jährige. "Umso wichtiger ist es, dass wir darüber reden und es ansprechen." Zwar sei Rassismus nicht so präsent, dass er Teil seines Alltags sei, "aber natürlich komme ich immer wieder in diese Situationen". Eigentlich harmlos sei da noch die Tatsache, dass Tah immer wieder auf Englisch um ein Foto gebeten werde: "Da frage ich mich schon: Warum sprichst du mich auf Englisch an?"

Jonathan Tah vor der Heim-EM: "Ganz Deutschland ist heiß und hat Bock" Bei der Heim-EM aber soll ohnehin der Fußball im Mittelpunkt stehen – und ein hoffentlich erfolgreiches Abschneiden der DFB-Elf. "Wir spielen, um zu gewinnen. Sonst müssten wir ja nicht antreten", lautete Jonathan Tahs Kampfansage. Eine durchaus mutige Aussage, bedenkt man, dass die DFB-Elf bei den letzten drei Großturnieren zweimal nach der Vorrunde und einmal nach dem Achtelfinale die Segel streichen musste.

Dass Tah mit Optimismus zum Turnier fährt, ist indes wenig verwunderlich. Als absolute Stammkraft in der Innenverteidigung von Bayer Leverkusen führte er die Werkself zum Meistertitel – und das ungeschlagen in der kompletten Bundesliga-Saison. Ein großer Erfolgsfaktor sei dabei Trainer Xabi Alonso gewesen, wie der Kicker schwärmte. Trotz seiner großen Erfahrung habe ihn Alonso beständig verbessert, wie Tah verriet: "Vor allem in den Bereichen Box-Verteidigung und Aktivität mit dem Ball. Außerdem hat er eingefordert, noch stärker Verantwortung zu übernehmen."

Letzteres traut Bundestrainer Julian Nagelsmann Tah auch bei der EM zu. Neben Real-Madrid-Verteidiger Antonio Rüdiger gilt der Leverkusener in der Abwehrzentrale der deutschen Mannschaft gesetzt. "Langsam steigt das EM-Fieber", freute sich Tah auf die Einsätze vor heimischem Publikum. Den Fans geht es ähnlich, wie er glaubt: "Ganz Deutschland ist heiß und hat Bock." Erstmals ernst wird es am Freitag, 14. Juni, wenn Deutschland im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft auf Schottland trifft. Anpfiff in der Münchener Allianz-Arena ist um 21 Uhr. Zu sehen ist das Spiel im ZDF und bei MagentaTV.