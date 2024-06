"Mythos Model – Schön allein reicht nicht": Kritik zur VOX-Doku "Mythos Model"

Die VOX-Dokumentation 'Mythos Model' beleuchtet die Facetten der Modeindustrie und hinterfragt den Einfluss von Body Positivity und Diversity. Neun Models, darunter Mario Galla, geben intime Einblicke in ihre Branche.

"Mythos Model – Schön allein reicht nicht" Dokumentation • 08.06.2024 • 20:15 Uhr

Schönheit, Ruhm, Erfolg und Perfektion – Begriffe wie diese verbindet man mit Topmodels wie Naomi Campbell, Gisele Bündchen oder den Hadid-Schwestern. Doch nicht jedes Model lebt den Traum vom glamourösen Leben und Weltruhm. Der Weg an die Spitze ist oft hart und fordert Opfer. Dass diese Branche mindestens ebenso viele Schatten- wie Sonnenseiten hat, zeigt die neue VOX-Dokumentation "Mythos Model – Schön allein reicht nicht". Wie der Titel schon vermuten lässt, steckt viel mehr hinter dem Beruf. Die Autorinnen Amai Haukamp und Anne Morgan sowie Produzentin Nicola Burfeindt werfen einen kritischen Blick hinter die Fassade der Modebranche.

Seit es Models gibt, gibt es auch Fälle von Essstörungen, Depressionen, Burnouts und enorme Selbstzweifel. Der Druck, einem Schönheitsideal entsprechen zu wollen und zu müssen, prägt die Branche. Diese offenen Geheimnisse trüben den Glanz des Geschäfts. Spätestens seit der Body-Positivity-Bewegung und der zunehmenden Popularität von Diversität befindet sich die Modeindustrie dem Vernehmen nach im Wandel. Doch wie tiefgreifend sind diese Veränderungen? Die Dokumentation gibt exklusive Einblicke in den Alltag von insgesamt neun Models und den Kreativen der Branche und nimmt den Zuschauer und die Zuschauerin mit zu den großen Laufstegshows rund um den Globus.

Models: "Ein Stück Fleisch" oder Superstars? "Wenn du ganz am Anfang deiner Karriere bist, bist du einfach ein Stück Fleisch. Du bist ein Kleiderständer – und so musst du das auch akzeptieren" – Mario Galla (38) ist eines dieser neun Models und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Male-Models Deutschlands, hat sich allerdings vor Jahren von der Branche endgültig verabschiedet. Der Druck sei zu groß gewesen, erinnert sich der blonde Hüne mit dem markanten Gesicht im Film.

Der studierte Medienwissenschaftler gilt als eines der ersten Beispiele dafür, dass sich in Sachen Toleranz und Vielfalt wirklich etwas bewegt: Denn Galla trägt eine Beinprothese. Abgesehen von der Prothese habe er nach eigener Aussage nie gedacht, einmal als Model arbeiten zu können. "Ich dachte: Nase zu groß, Körperbau falsch". Gerade zu Beginn seiner Modelkarriere sei er "zu fett" gewesen. "100 Kilo Muskelmasse: Ich war voll im Bodybuilding. Da hieß es erst: Geh weniger ins Solarium, lass die Haare etwas wachsen, du musst drahtiger werden ..." – die Folge: Essstörungen. Ein häufiges Problem. Galla bringt es in der Doku nüchtern auf den Punkt: "Entweder du arbeitest an dir, oder du arbeitest nicht." Der Film skizziert die teilweise verheerenden Auswirkungen auf die Gesundheit mancher Models.

Body Positivity: So viel verändert sich wirklich Heutzutage gibt es etwas mehr Raum: "Curvy ist in der Modebranche einfach ein anderer Begriff für 'nicht superdünn'. Curvy ist das, was wir in der normalen Wahrnehmung als normale durchschnittliche Körperform sehen würden", stellt Vogue-Chefredakteurin Kerstin Weng im Gespräch mit den Filmemachern fest. Sie ist eine von vielen Expertinnen und Experten, die im Film einordnen, wer das Zeug zum großen Durchbruch hat und wer seit Jahrzehnten zu den ganz Großen auf dem Laufsteg und vor der Kamera gehört. Die Modejournalistin klärt die Frage: Welche Talente und Eigenschaften sind wichtig, um den Sprung auf die großen Laufstege zu schaffen und nicht an den harten Seiten der Branche zu zerbrechen? "Was viele unterschätzen: Es ist ein Business der Ablehnung. Wenn man zu sensibel ist, ist es sehr schwierig", warnt in dieser Hinsicht Fashion-Experte und Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo.

Dieser Herausforderung stellt sich Nachwuchstalent Tara. Die 18-Jährige begibt sich zum ersten Mal auf große Casting-Tour in der Hoffnung, endlich ihren großen Traum zu leben. Mit dem Abitur in der Tasche will sie sich in Mailand als sogenanntes "New-Face" präsentieren. Die Konkurrenz ist allerdings hart. Gelingt ihr der Durchbruch in einer der weltweit führenden Modehauptstädte? Die Macher folgen der jungen Abiturientin auf ihrer Casting-Reise durch Mailand und zur Fashion Week an der Seite des Stardesigners Kilian Kerner.

Model vs. Influencer – das sind die Schnittstellen In der Doku kommen also nicht nur Experten zu Wort, sondern auch Models und Modeschöpfer selbst berichten von ihren Erfahrungen: Curvy-Model und Influencerin Zoe Flindris setzt sich für eine Modewelt ein, in der größere Konfektionsgrößen als 36/38 keine Benachteiligung mehr erfahren. Influencerin und Sängerin Ana Kohler, die durch ihre Social-Media-Präsenz regelmäßig zu Fashion-Shows und Premieren geladen wird, erlebt die Business-Herausforderungen gemeinsam mit ihrem Verlobten Luca Heubl. Schauspieler und Model Boris Kodjoe, der sich in Hollywood einen Namen gemacht hat, reflektiert seine Karriere.

Die Filmemacher skizzieren den Wandel der Branche von den 90er-Jahren bis heute – im Strudel der Digitalisierung und unter dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen. Denn seit dem Siegeszug von Instagram, TikTok und Co. ist die Faszination für den Mythos Model noch größer geworden ...

"Mythos Model – Schön allein reicht nicht" – Sa. 08.06. – VOX: 20.15 Uhr