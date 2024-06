"Fußball-Länderspiel: Deutschland – Griechenland": Alle Infos zum letzten Spiel vor der EM

Griechenland, der Sensations-Europameister von 2004 in Portugal unter der Regie von Damals-schon-Altmeister Otto Rehagel, konnte sich nicht für die Euro 2024 in Deutschland qualifizieren. Eine Enttäuschung für die stolzen Hellenen, die erst in den Playoffs um die letzten zu vergebenen EM-Plätze scheiterten. Zuvor hatte man das Pech, in eine Qualifikations-Gruppe mit den übermächtigen Franzosen und Niederländern gelost zu werden, in der man mit 13 Punkten Platz drei belegte. Also ging es für die Griechen in die Runde der letzten Chance, wo man im Duell gegen das Überraschungsteam aus Georgien im Elfmeterschießen den Kürzeren zog. Nun darf Griechenland, das Team des Uruguayers Gustavo Poyet, immerhin im letzten Testspiel von EM-Gastgeber Deutschland seine Qualität unter Beweis stellen. Im Borussia Park von Mönchengladbach (Anpfiff: 20.45 Uhr) findet das "Fußball-Länderspiel: Deutschland – Griechenland" statt. Moderiert wird die Übertragung von Florian König, der den Experten Lothar Matthäus an seiner Seite weiß. Das Spiel selbst kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund.