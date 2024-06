"ARD Story: Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl": Kritik zur ARD-Doku

Die ARD-Dokumentation 'Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl' stellt die deutsche Asylpolitik auf den Prüfstand. Reporterin Isabel Schayani zeigt, wie Behörden und Bürger an ihre Grenzen stoßen und begleitet den FDP-Politiker Joachim Stamp bei seiner Arbeit.

Ein harter Realitätscheck

In der neuen ARD-Dokumentation "ARD Story: Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl" will die Reporterin Isabel Schayani genau hinsehen, wie Deutschland mit seinen selbst gestellten sowie durch äußere Zwänge aufgedrängten Herausforderungen umgeht. Es ist ein ernüchternder Film über den ganz alltäglichen Umgang mit Geflüchteten. Auf der einen Seite stehen die Forderungen und Versprechen aus der Politik. Die konkrete Lage vor Ort in vielen Gemeinden, die Unterkünfte für geflohene Menschen betreiben, sieht auf der anderen Seite oft ganz anders aus. Warum läuft so viel offensichtlich schief, warum ist der Unmut im Lande so groß?