Johannes Oerding flirtet bei "Sing meinen Song" Joy Denalane an

Die siebte Folge von "Sing meinen Song" drehte sich um Joy Denalane. Ein Flirt mit Gastgeber Johannes Oerding und ein Überraschungsduett mit ihrem Mann Max Herre standen im Mittelpunkt. Zudem bewegte Tim Bendzko mit einem Plädoyer gegen Fremdenfeindlichkeit.

Joy Denalane - Deutschlands Soul-Stimme Nummer eins Das ging mal wieder schnell: Die elfte Staffel von "Sing meinen Song" neigt sich dem Ende zu. Bevor nächste Woche die abschließende Duette-Folge auf dem Programm steht, war in der siebten Folge Joy Denalane an der Reihe. Die Soul-Sängerin strahlte an ihrem Abend wie die Sonne, bekam ein Liebesgeständnis von Gastgeber Johannes Oerding, sang überraschend ein bezauberndes Duett mit ihrem Mann Max Herre und hat – wie sollte es anders sein – natürlich auch ein paar Tränen vergossen.

Doch erst mal machte sich Ehrfurcht breit. Joy Denalane ist Deutschlands Soul-Stimme Nummer eins und die einzige deutsche Künstlerin, die von dem legendären amerikanischen Label Motown unter Vertrag genommen wurde. "Du bist einer der Hauptgründe, warum ich deutschsprachige Musik mache. Ich finde du hast eine der schönsten Stimmen, die wir haben in Deutschland und ich verspüre auch einen leichten Druck", schwärmte Tim Bendzko zu Beginn.

"Das sagt er als Sänger, der es sehr gut drauf hat. Was glaubst du, was hier gerade los ist?", entgegnete Sammy Amara. Doch Joy Denalane wusste zu beruhigen: "Am Ende geht es doch darum, berührt zu werden. Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob jemand technisch versiert singt oder nicht", versicherte sie. "Ich singe auch oft echt schief." "Was heißt denn jetzt auch?", lachte Bendzko.

Es wird geflirtet Für Joy Denalane ist die Teilnahme an "Sing meinen Song" auch deshalb besonders, weil Südafrika das Heimatland ihres Vaters ist. "Ich liebe Südafrika. Ich bin gar nicht so häufig dort, aber immer, wenn ich hier bin und meine Familie treffe, spüre ich so eine Connection. Sie sind einfach ein Teil von mir", sagte sie. Im Laufe der Sendung erzählte sie Oerding von ihrer Kindheit, dem engen Verhältnis zu ihren älteren Brüdern, ihrer musikalischen Sozialisation über die große Plattensammlung ihres Vaters und ihrem künstlerischen Werdegang.

Mit 19 fing sie an zu singen, war wenig später in einer Casting-Girlgroup namens Joy Sugar & Cream und wurde über einen Produzenten schließlich mit der Band Freundeskreis zusammengebracht, auf deren Song "Mit dir" sie 1999 als Gastsängerin zu hören war. Denalane und Herre wurden ein Paar – und der Song zum Hit. Sogar bei den MTV Awards sind sie damals aufgreteten, wo sie Denalanes großes Idol Whitney Houston trafen. "Sie lief mit dieser Entourage an Max und mir vorbei, drehte sich um, stürmte auf uns zu und sagte 'I love that song. You guys are fantastic'", erinnerte sich Denalane.

Klar, dass der Song an diesem Abend nicht fehlen durfte. Gastgeber Johannes Oerding höchstpersönlich nahm ihn sich vor. "Jetzt kann ich's ja sagen – ich hab den Song geliebt und ich war auch ein bisschen verknallt in dich", gestand er. Er zeigte unmissverständlich auf Joy Denalane, als er wenig später die Zeile "Ehrlich, ich begehr dich" sang – und die sprang auf den Flirt voll an, tanzte in seine Richtung, und die beiden kamen sich immer näher.

Am Ende ging Oerding sogar vor ihr auf die Knie. Der Rest der Runde war aber nicht nur ob dieses Flirts, sondern auch wegen Oerdings epischer Big-Band-Interpretation und seiner gesanglicher Leistung sprachlos. "Ich bin eifersüchtig. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt überhaupt noch singen sollen", klagte Schauspieler und Sänger Emilio.

Tim Bendzkos Plädoyer gegen Fremdenfeindlichkeit: "Lange nicht mehr so was Schönes gehört" Aber auch die anderen schlugen sich gut. Emilio bewies mit "Be Here In The Morning", dass ihm auch englische Texte gut stehen, Sammy Amara von den Broilers sang eine an Billy Idol erinnernde Rock-Version von "Put In Work", Eva Briegel verzauberte Joy Denalane bei "Zwischen den Zeilen" mit ihrer magischen Stimme, und Eko Fresh warb mit einer Rap-Version von "Niemand" für mehr politisches Engagement.

Den eindringlichsten Auftritt allerdings lieferte Tim Bendzko mit "Zuhause". Was er nicht wusste, als er sich den Song aussuchte: Er ist von Rassismus-Erfahrungen inspiriert. "Mehr Kartoffel als ich kann man ja nicht sein", sagte er, er wollte den Song aber trotzdem singen und lieferte ein bewegendes Plädoyer gegen Fremdenfeindlichkeit. "Man sieht das doch an dieser Runde hier: Das Einzige, das wir alle gemein haben, ist das wir uns unterscheiden. Und das verbindet uns eigentlich. Am Ende kann man nur lernen von Neuem und Anderem. Deswegen würde ich gerne diesen Song singen um dir zu sagen: Es ist dein Zuhause und niemand hat das Recht, dir das streitig zu machen."

Joy Denalane hatte schon Tränen in den Augen, bevor Bendzko überhaupt zu singen begann und auch Oerding fand: "Ich habe lange nicht mehr so was Schönes gehört." Bei Bendzkos Performance bekamen dann auch Sammy Amara und Eva Briegel feuchte Augen. "Ich finde, dass es die Message potenziert, denn ich habe ja jetzt in dir einen Ally gefunden", hauchte Denalane.

Max Herre holt sich seine Joy zurück Eine Frage brannte Oerding dann aber doch noch unter den Nägeln: Was ihr Rezept für eine glückliche Beziehung sei, wollte er von Denalane wissen. "Wir streiten unglaublich viel. Es ist nicht immer alles Harmonie", gab Denalane zu. Deswegen waren sie und Max Herre auch schon mal getrennt. "Ich hab das verfolgt, ich dachte das wär meine Chance", scherzte Oerding. Aber Denalane erstickte seine Hoffnung im Keim. "Wir passen einfach gut zusammen, wir gleichen uns super aus", sagte sie über ihren Mann.

Nach 25 Jahren zusammen haben die beiden nun sogar ihr erstes gemeinsames Album mit dem Titel "Alles Liebe" aufgenommen, das im November erscheint. Denalane präsentierte daraus die neue Single "Bisschen mehr als Freundschaft" – und beim ersten Refrain betrat plötzlich Max Herre die Bühne.

Wie zwei verliebte Teenager strahlten die beiden sich an und tanzten miteinander. "Das war geil. So ein guter Moment. Komm Max, wenn du schon mal hier bist – ein Group Hug", sagte Johannes Oerding danach neidlos. Immerhin: Am Ende bekam Oerding die Protea für den Song des Abends. "Endlich seid ihr vereint", scherzte Sammy Amara, als Oerding und Denalane sich in den Arm nahmen. "Hör bloß auf", entgegnete Oerding. "Ich treffe gleich Max noch ..."