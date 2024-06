BR verschiebt "Bezzel & Schwarz" wegen Hochwasser in Bayern: Neue Folgen nun ab 8. Juli.

"Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage in Bayern wird die Ausstrahlung des für heute geplanten Staffelstarts von 'Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger' verschoben", heißt es in einer am Montag versendeten Mitteilung des Bayerischen Rundfunks. Die sechs neuen Folgen drehen sich nach Senderangaben "um das Thema Flüsse und beleuchten vor allem die schönen Seiten und den Wert von Lech, Isar, Main, Donau, Inn und Altmühl, was angesichts der katastrophalen Zustände in vielen Landkreisen und der aktuellen Notlage vieler Menschen im Freistaat derzeit nicht passend ist".

Statt "Bezzel & Schwarz": Sonderprogramm zur Hochwasserlage

In der Tat ist es eine gewohnt launige Entdeckungsreise durch den Freistaat mit den beiden Schauspielstars. Doch es gibt bei aller Lust an Späßen auch kritische Anmerkungen in den neuen Filmen. Warum siedeln sich Menschen so nahe an mithin reißenden Flüssen und unberechenbaren Wassermassen an? Unter anderem dieser Frage gehen die beiden Schauspieler, die zuweilen auch zu Melancholie und Tiefsinn neigen, in der Sendung nach.