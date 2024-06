Regina Halmich über den Box-Wettkampf gegen Stefan Raab: "Die wollen eine Regina, die den Stefan zerlegt"

Die Neuauflage des Boxkampfs zwischen Ex-Moderator Stefan Raab und Ex-Profisportlerin Regina Halmich verspricht ein TV-Highlight des Jahres zu werden. Für beide bedeutet es ein Comeback: Raab steht erstmals seit neun Jahren wieder vor der Kamera und Halmich kehrt nach 16 Jahren in den Ring zurück.

Das Doppel-Comeback Zum ersten Mal seit neun Jahren wird TV-Entertainer Stefan Raab wieder vor einer Kamera stehen. Der Anlass: Die dritte Auflage seines Boxmatches gegen Regina Halmich. Die ehemalige Profiboxerin war satte zwölf Jahre lang ungeschlagene Box-Weltmeisterin, ist sogar als eine von nur fünf Frauen Teil der International Boxing Hall of Fame. Ihren letzten Profikampf absolvierte die 47-Jährige im November 2007, dem gleichen Jahr, in dem sie das letzte Mal gegen Raab in den Ring gestiegen ist. Auch für sie bedeutet der Kampf also eine Rückkehr.

Dass der 57-Jährige sie tatsächlich erneut herausgefordert hat, konnte sich Halmich zuerst gar nicht vorstellen. "Ich habe es zuerst überhaupt nicht geglaubt und dachte, die wollen mich ver..schen", verriet sie zu Gast beim MDR-Riverboat. Erst ein persönlicher Besuch ihrer Managerin bei Raabs Produktionsfirma konnte sie davon überzeugen, dass es der ehemalige TV-Moderator ernst meint. "Meine Managerin ist vor Ort gewesen, ruft mich an und sagt: 'Regina, das ist wirklich so'", so Halmich. "Und ich glaube auch, das funktioniert", habe ihre Managerin hinzugefügt.

"Die wollen eine Regina, die den Stefan zerlegt" Genau davon war die ehemalige Profiboxerin anfangs nämlich überhaupt nicht überzeugt. Dass Interesse an einem dritten Kampf bestehen würde, stellte sie in Frage. Sie habe es schlicht "am Anfang nicht verstanden". Letzten Endes dachte sie sich aber: "Wenn Stefan so verrückt ist und das wirklich möchte, mache ich das auch" – und sagte zu. Raab selbst habe sich seitdem jedoch nicht mehr bei ihr gemeldet.

"Ich denke, dass er spekuliert, dass ich total abgebaut hab und jetzt die besseren Karten hat, weil ich keine Profiboxerin mehr bin", glaubt Halmich. Im Training habe sie aber schnell gemerkt, dass sie wieder in Form kommen könne. Das Publikum wolle schließlich "keine altwerdende Halmich, die wollen eine Regina sehen, die den Stefan am 14. September zerlegt."