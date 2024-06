"Vacation Friends": Kritik zur Urlaubskomödie in SAT.1

Marcus (Lil Rel Howery) und Emily (Yvonne Orji) sind frisch verlobt. Das muss gefeiert werden, wie das Paar Ron (John Cena) und Kyla (Meredith Hagner) findet. Sie laden ihre neuen Freunde kurzerhand in ihre Luxussuite ein – was in unerwarteten Eskapaden gipfelt. Hat Marcus wirklich mit Kyla geschlafen? Monate später crashen Ron und Kyla schließlich die Hochzeitsfeier. Die Situation spitzt sich erst so richtig zu, als Kyla enthüllt, dass sie schwanger ist und behauptet, dass Marcus der Vater sein könnte.