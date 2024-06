Überrraschende EM-Aussage von ter Stegen im Gespräch mit Tommi Schmitt: "Schlag ins Gesicht"

Tommi Schmitt begleitete Nationalspieler wie Niclas Füllkrug, Marc-André ter Stegen und Robin Gosens vor der Heim-EM. In seinem ZDF-Dokumentarfilm 'Heimvorteil – mit Tommi Schmitt' offenbaren die Fußballstars ihre persönlichen Herausforderungen und Hoffnungen. Von Rückschlägen bis zur EM-Vorfreude – tiefe Einblicke in das Leben der DFB-Elf.

Noch zwei Testspiele, dann wird es ernst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bei der Heim-EM will man die enttäuschenden Ergebnisse der letzten Turniere vergessen machen. Doch welche Charaktere stecken eigentlich hinter den Spielern, die die DFB-Elf aus der Fußballtristesse holen sollen? Wie schätzen sie die Chancen ein? Und mit welchem Druck müssen sie umgehen? Im ZDF-Dokumentarfilm "Heimvorteil – mit Tommi Schmitt" (ab sofort in der ZDFmediathek) hat sich der selbsternannte Fußballromantiker Tommi Schmitt auf Spurensuche begeben.

Mit den Nationalspielern Niclas Füllkrug, Marc-André ter Stegen und Robin Gosens traf sich der Moderator und Podcaster zu mehreren und ungewohnt intimen Gesprächen. "Einer der schlimmsten Tage meines Lebens" sei es gewesen, gibt Gosens Einblicke in sein Seelenleben nach der Kaderabsage für das Heimturnier. Er habe deswegen geweint, alleine und mit seiner Frau am Telefon, offenbart der Verteidiger von Union Berlin: "Diese Gewissheit zu haben, das reißt dir alles unter den Füßen weg." Mit der Absage von Julian Nagelsmann sei ein Traum geplatzt.

Wie schwer den 29-Jährigen der sportliche Rückschlag getroffen haben muss, verdeutlichen auch Aussagen eines früheren Interviews. "Das ist so viel Stolz und Glückseligkeit, weil ich weiß, auf wie viel ich in den letzten Jahren verzichtet habe, um da hinzukommen", schwärmt Gosens über das Glücksgefühl, das mit jeder DFB-Nominierung verbunden ist.

Mit dabei bei der Europameisterschaft ist Marc-André ter Stegen. Doch auch der Stammtorhüter des FC Barcelona musste eine bittere Pille schlucken. Trotz herausragender Leistungen des einstigen Gladbachers bleibt ihm hinter Manuel Neuer nur die Rolle der Nummer zwei – mal wieder. "Es war schon ein Schlag ins Gesicht für mich", redet der ter Stegen nicht lange um den heißen Brei herum und gesteht sogar Motivationsprobleme unmittelbar nach der Degradierung ein: "Der Tag nach der Entscheidung ist schon so, dass du etwas zusammensackst."

Mit ordentlich Rückenwind geht indes Niclas Füllkrug ins Turnier. Der Dortmunder Mittelstürmer erlebte in den vergangenen drei Jahren einen Karriereaufwind sondergleichen und entwickelte sich vom Zweitligaspieler zum Nationalspieler und Champions-League-Finalisten. Zu Kopf gestiegen scheint ihm der Erfolg aber nicht zu sein, so nahbar und bodenständig er sich in den Interviews mit Tommi Schmitt gibt.