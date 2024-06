Ruth Maria Kubitschek ist tot - Abschied von einer Schauspiel-Legende

Am 1. Juni 2024 verstarb die legendäre Schauspielerin und Autorin Ruth Maria Kubitschek im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. Mit ihrem Tod verliert die deutschsprachige Film- und Fernsehlandschaft eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten.

Abschied einer Ikone des deutschen Films Geboren am 2. August 1931 im tschechoslowakischen Komotau, floh Kubitschek am Ende des Zweiten Weltkrieges nach Köthen. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Hochschule für Theater und Musik in Halle sowie am Deutschen Theater-Institut in Weimar. Schon früh zeichnete sich ihr Talent ab, das sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit machte​

Ruth Maria Kubitschek begann ihre Karriere in den 1950er Jahren und erlangte schnell Berühmtheit durch Rollen in Filmen wie „Sperrbezirk“ (1966) und „Frau Ella“ (2013). Besonders in den 1980er Jahren machte sie sich durch ihre Rollen in erfolgreichen Fernsehserien wie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“ und „Das Erbe der Guldenburgs“ einen Namen​.

Kubitschek heiratete 1953 den Opernregisseur Götz Friedrich und bekam 1957 einen Sohn. Die Ehe wurde 1962 geschieden. Sie war von 1976 bis zu dessen Tod 2016 mit dem Fernsehproduzenten Wolfgang Rademann liiert.

Neben ihrer Schauspielkarriere war Kubitschek auch eine erfolgreiche Autorin und Malerin. In den letzten Jahren ihres Lebens zog sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, lebte am Untersee in der Schweiz und widmete sich der Malerei.