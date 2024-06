"sportstudio UEFA Champions League": Alle Infos zum Fussball-Abend im ZDF

Das ZDF begleitet das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid mit einem langen Fußballabend. Nach dem Spiel folgt eine Langzeitbeobachtung von Nationalspielern durch Tommi Schmitt.

sportstudio UEFA Champions League Live-Sport / Dokumentation / Reportage

Mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer Live-Fußball bekam man zuletzt aus der Königsklasse nicht zu Gesicht – als "Kassenpatient" des gegen Rundfunkgebühren frei zugänglichen Fernsehens. "Die Besten", so wie es in der Champions League Hymne heißt, kicken derzeit nur bei Amazon und DAZN. Das ZDF zeigt kurze Zusammenfassungen der deutschen Partien am späten Abend.

Rechtlich als verpflichtend frei empfangbar geregelt ist die Ausnahme des Finales im Londoner Wembleystadion (Anpfiff: 21 Uhr), das am Samstagabend vom ZDF begleitet wird. Das bewährte Team aus Moderator Jochen Breyer mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer beginnt den Abend um 19.25 Uhr mit dem "sportstudio UEFA Champions League Magazin". Man dürfte sich in Mainz begeistert die Hände reiben über die Paarung, die man den Deutschen da in die Wohnzimmer liefern darf. Auch DAZN wird zufrieden sein. Der Pay-TV-Sender, der auch im kommenden Jahr Live-Rechte an der Champions League hält, überträgt das Finale ebenso live.

Duell des spanischen Mehrfach-Siegers gegen die Außenseiter Immerhin ein deutsches Team hat es aus zwei Halbfinalspielen mit deutscher Beteiligung ins Endspiel geschafft: Borussia Dortmund setzte sich mit einem klugen Matchplan, einer Extra-Portion Herz sowie einer Stange Alu-Glück gegen das Star-Ensemble von Paris St. Germain durch. Weniger Glück hatte dagegen der FC Bayern München, der sich nach einem starken Auftritt in München (2:2) im Rückspiel den eiskalt Königlichen von Real Madrid durch zwei späte Treffer geschlagen geben musste. Statt der Wiederholung des deutschen Endspiels von Wembley – schon 2013 standen sich Bayern und Dortmund in London im Finale gegenüber – gibt es nun das Duell des spanischen Mehrfach-Siegers gegen die Außenseiter mit Herz aus dem Ruhrpott. Auch eine schöne Geschichte im Wembleystadion, die von Oliver Schmidt kommentiert wird.

Im Anschluss: "Heimvorteil – mit Tommi Schmitt" Nach Abpfiff der Partie in Wembley, den Interviews und der Übertragung der Siegerehrung folgt um 23.30 Uhr (Verschiebungen wegen Verlängerung und Elfmeterschießen sind möglich) das Format "Heimvorteil – mit Tommi Schmitt". Dahinter verbirgt sich eine Langzeit-Beobachtung der Nationalspieler Marc-André ter Stegen, Robin Gosens und Niclas Füllkrug durch den Podcast-Star, Moderator und Fußballromantiker Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack").

Der 35-Jährige beobachtet und befragt die drei meinungsstarken Kicker rund um ihr Training, im Stadion und bei ihnen zu Hause. Auch andere Spieler der Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann kommen zu Wort. Im Mittelpunkt der Reportage steht die am 14. Juni beginnende Fußball-EM in Deutschland: Was bedeutet es den Spielern wirklich, für ihr Land zu spielen? Erzeugt eine Nominierung – oder eine Absage – fürs oder vom Nationalteam andere Gefühle, als wenn man gut bezahlt für "seinen" Verein spielt? Und wie nehmen die drei Spieler ihre derzeit sehr unterschiedliche Rollen im Team oder abseits des Teams wahr?

sportstudio UEFA Champions League – Sa. 01.06. – ZDF: 19.20 Uhr