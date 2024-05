Bei "Illner": Sigmar Gabriel mit düsterer Warnung: "Wenn die Ukraine verliert, leben wir in einer Vorkriegszeit"

Tragischer Verlust

Let's Dance-Profi verstorben: Christian Bärens (✝) stirbt mit 46 Jahren

Christian Bärens, bekannt aus der RTL-Show Let's Dance, ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Der Tanztrainer musste bereits Ende April in ein Krankenhaus in New York eingeliefert werden, wo er zwei Wochen lang um sein Leben kämpfte. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme an Let's Dance und Auftritte bei der Oscar-Verleihung und Dancing With The Stars.

