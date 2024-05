James Blunt: "Star Wars"-Druck brachte Carrie Fisher zurück zu Drogen

Wäre Carrie Fishers Tod vermeidbar gewesen, wenn die Schauspielerin nicht unter Druck gestanden hätte, abzunehmen? Diese Frage stellte der Sänger James Blunt bei einem Festival, bei dem er seine Autobiografie vorstellte, in den Raum. Der 50-Jährige war bis zu deren Tod eng befreundet mit der "Star Wars"-Ikone. Fisher starb am 27. Dezember 2016 infolge eines Herzstillstands während eines Fluges. Wie sich später herausstellte, hatte sie zum Zeitpunkt ihres Todes Kokain, Methamphetamin, Ecstasy, Opiate und Alkohol in ihrem System.

Noch einen Tag vorher habe Fisher ihm einen Besuch abgestattet, so Blunt: "Sie stand unter Druck, dünn zu sein", und habe über den Druck gesprochen, der auf Schauspielerinnen ausgewirkt werde. Fisher habe für ihre Rolle in einem weiteren "Star Wars"-Film – gemeint ist "Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" – abnehmen sollen. "Sie setzte sich selbst wirklich unter Druck und begann wieder Drogen zu nehmen", führte der "You're Beautiful"-Sänger weiter aus. "Als sie das Flugzeug betrat, hatte sie sich praktisch selbst umgebracht."

Fisher selbst hatte vor ihrem Tod in der "Late Show with Stephen Colbert" Witze darüber gerissen, dass die "Star Wars"-Produzenten sie immer dazu auffordern würden, Gewicht zu verlieren. "Sie wollen nur drei Viertel von mir einstellen, also muss ich das letzte Viertel irgendwie loswerden." Ihr Co-Star Mark Hamill hat ebenfalls davon berichtet, zwei Jahre lang trainiert zu haben, bevor er in "Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht" seine Rückkehr als Luke Skywalker antrat.