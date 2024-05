Kuss auf den Po: Claudia Obert und Micaela Schäfer provozieren auf Party

Musikrevolution

Wie die "Hamburger Schule" den deutschen Pop auf den Kopf stellte

Die Doku "Die Hamburger Schule" in der ARD Mediathek erinnert an die Musikbewegung, die den deutschen Pop in den späten 80er- und 90er-Jahren revolutionierte. Bands wie Tocotronic, Blumfeld und Die Sterne werden in der zweiteiligen Doku von Natascha Geier porträtiert.

