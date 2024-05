"Der weiße Hai" – Richard Dreyfuss sorgt für Skandal: Zuschauer verlassen scharenweise den Saal

Richard Dreyfuss, der in "Der weiße Hai" den Forscher Matt Hooper vom Ozeanografischen Institut spielt, war laut US-Medien über das Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Oscar-Preisträger (für "Der Untermieter", 1978) hatte sich schon in der Vergangenheit kontrovers zu Themen wie Diversity-Anforderungen bei den Academy Awards und der Verwendung von Blackfacing eingelassen. 2022 erschien sein Buch "One Thought Scares Me ..." über vermeintliche Versäumnisse bei der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.