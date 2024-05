"Grill den Henssler": Evelyn Burdecki mit Flirt-Attacke auf den "schönsten Koch der Welt" Martin Klein

"Ich hab's schon beim Testkochen gespürt: Heute wird was Besonderes passieren. Die Chemie stimmt!" Wie recht Evelyn Burdecki, Ex-Dschungelkönigin (2019), doch hatte. Die Chemie, und die Hormone, stimmten nämlich wirklich. Vor allem in Bezug auf Martin Klein, den sympathischen Zwei-Sterne-Koch. Der hatte beim "Flirt-Cooking" alle Hände voll zu tun – nicht nur, um seine Promis zu dirigieren, sondern auch, um sehr konkrete Flirt-Versuche abzuwehren. Und Henssler? Der brodelte erst über den Glasnudelsalat ("Ich hasse Glasnudelsalat!"), kochte dann aber besonders heiß auf.

Es wurde ein Abend für die GDH-Annalen. Denn nicht nur bei etlichen Protagonisten am Herd ging die Liebe durch den Magen, sondern auch die Juroren verliebten sich: in die Kunst der Köche. "Ich bin geflasht von diesem outstanding Abend", gab Christian Rach zu und Ina Zarrella genoss "einen der besten Abende aller Zeiten".

Neunmal drückten die Juroren die Bestnote in den Jury-Computer – mehrheitlich für Henssler. Der gewann am Ende alle Gänge und gab nur eine Küchen-Competition ab. Das führte zu einem 118:107-Sieg, nach dem es sogar eine Konfetti-Kanone gab: Er hatte seine persönliche Punktebestleistung um drei Punkte übertroffen.

Aber Wontorra hatte Konkurrenz. Denn auch Star-Designer Kretschmer flötete den Franzosen im Coach-Hochstuhl an. "Ach, ein Franzose, wie toll. Das ist ja so ein Netter." Aber alles nichts gegen Evelyn Burdecki. Die bekennende Single-Lady wirkte, als sei sie auf der Suche nach dem Richtigen fündig geworden. "Er ist der schönste Koch der Welt", zirpte sie.

Sogar bei der Wahl der Tellerfarbe ging der Flirt weiter. "Rot wie die Farbe der Liebe, Martin", hauchte Burdecki. Dass Klein – übrigens verheiratet und Vater zweier Kinder – richtig ins Schwitzen kam, lag dann aber doch am Küchengebaren seiner Schützlinge. Da herrschte teilweise Chaos am Grill und Hektik bei der Tellerplatzierung. Kretschmer ließ beinahe ein Backblech fallen und Burdecki brachte das Kunststück fertig, Joghurt (!) abzufackeln. "Was machst du, Evelyn? Mach's rein!", wurde Kleins Ton ein bisschen rauer.

Da mussten die Spieler aus größerer Höhe Flüssigkeiten in Gläser schütten. Da waren die Kalauer vorprogrammiert: "Oh, jetzt ist er gut, der Strahl" (Brambach), "Abschütteln nicht vergessen" (Henssler), "Da bin ich mal auf meinen Strahl gespannt" (Burdecki), "Ja, die Jungs wissen halt, wie's geht" (Kretschmer) und letztlich Wontorra ("Der perfekte Strahl bei Steffen!") enttäuschten die Zuschauer nicht.

Henssler heimste sechs Höchstnoten ein. Und trotzdem waren es eher knappe Siege in den Gängen, ein Zeichen für die ebenfalls exquisite Leistung seiner Promi-Gegner. Impro-Gang (29:27), Vorspeise (28:24 gegen Brambach), Hauptspeise (29:28 gegen Kretschmer) und Dessert (26:25 gegen Burdecki) gingen an den "Koch-König", er holte also am Herd 112 von 120 möglichen Punkten, dazu zweimal drei Punkte für Küchen-Competitions.