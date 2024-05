Streaming-Tipp: "Pauline" - Andrea Sawatzki wird in deutscher Disney-Serie zum Teufel

"Ich esse nicht mit Menschen, die ich erst seit ein paar Tagen kenne. Ist mir zu intim": Für Pauline (Sira-Anna Faal) ist die Sache eigentlich klar. Ja, das nächtliche amouröse Abenteuer mit Lukas (Ludger Bökelmann, "Die Discounter") brachte Spaß, aber das war es dann auch. Schließlich hat die Teenagerin nach den nahenden Abiturprüfungen große Pläne. Ab an die Uni, bestenfalls samt Auslandsstipendium in der Tasche – Pauline zieht es in die große, weite Welt hinaus. Wäre da nicht eine böse Überraschung, die die junge Frau im deutschen Disney-Serienoriginal "Pauline" (ab 22. Mai) erwartet.

Sie erwarten in der Teen-Mystery-Serie Übernatürliches ebenso wie typische Elemente des Coming-of-Age-Genres, will heißen: eine Mischung aus Zwischenmenschlichem, Identitätsfindung in einer zunehmend unruhigen Umwelt und die Irrungen und Wirrungen, die das Gefühlsleben mit sich bringt. Auf einigen Umwegen war auch die Serie unfreiwillig unterwegs. Ursprünglich war die Serie für Netflix geplant, ehe der Streamer die Produktion kurzfristig auf Eis legte.

Nach ungeplanter Wartezeit debütiert die sechsteilige Produktion nun bei Disney+. Hinter den Kulissen von "Pauline" ziehen Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von der bildundtonfabrik (btf) die Fäden, die in den vergangenen Jahren mit Publikumshits wie "How To Sell Drugs Online (Fast)" und "King Of Stonks" den deutschen Serienmarkt maßgeblich mitprägten. Ihr "Herzensprojekt" gibt den Startschuss für einen vollen Serienkalender 2024: Dieses Jahr stehen von der btf auch eine weitere Staffel von "How To Sell Drugs Online (Fast)" und die Serie "Perfekt verpasst" mit Bastian Pastewka und Anke Engelke in den Startlöchern.