"Terra X: Zeitreise Heimat – Hamburg": Kritik zur neuen Ausgabe der ZDF-Reihe mit Mirko Drotschmann

Sie gilt als "die Perle des Nordens": Die Hafenstadt Hamburg verdankt ihren Aufstieg zur Handelsgroßmacht in erster Linie einem Betrug. Was der berühmte Kaiser Friedrich Barbarossa damit zu tun hat, erklärt Mirko Drotschmann im dritten und letzten Film der "Terra X"-Reihe "Zeitreise Heimat".

Mirko Drotschmann: "Am Ende waren es oft einzelne Menschen, die den Unterschied gemacht haben"

Unter Regie von Alisa Ruprecht taucht der als "MrWissen2Go" bekannte YouTuber tief in die Geschichte der Stadt an der Elbe ein. Dabei erforscht der 37-Jährige die Bedeutung des Kaffeehandels und erläutert, warum es den berüchtigten Piraten Klaus Störtebeker in Wirklichkeit vermutlich gar nicht gab.