Woran starb "Friends"-Star Matthew Perry wirklich? Polizei ermittelt

Der Tod von Matthew Perry löste auf der ganzen Welt schockierte Reaktionen aus. Nicht lange nach Veröffentlichung seiner Autobiographie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", in der der "Friends"-Star offen von seinen Suchtproblemen und einer Nahtoderfahrung berichtete, starb Perry überraschend im Oktober 2023.

Zuerst wurde ein Herzinfarkt als Todesursache vermutet, inzwischen geht man jedoch von "akuten Auswirkungen von Ketamin" aus. Ketamin ist eine dissoziative Droge, die manchmal bei der Behandlung von Depressionen zum Einsatz kommt, so auch in Perrys Fall.

Im Gespräch mit dem Sender CBS hat Perrys "Friends"-Co-Star Courteney Cox am vergangenen Sonntag indes über den Tod ihres Kollegen und guten Freundes gesprochen. "Wissen Sie, er war einfach so lustig. Er hatte wirklich ein großes Herz, offensichtlich hat er gekämpft", sagte die 59-Jährige in der Sendung "CBS Sunday Mornings". Außerdem verwies sie auf ihre spirituelle Seite: Sie glaube, Verstorbene manchmal spüren zu können. "Ich spreche mit meiner Mutter, meinem Vater, Matthew – ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die uns leiten", so die Schauspielerin.