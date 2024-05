Tim Bendzko schockiert: Musiker erlebte häusliche Gewalt

In der kommenden Folge von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" auf VOX offenbart Tim Bendzko seine Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Diese emotionale Enthüllung sorgt für bestürzte Reaktionen bei seinen Musikerkollegen.

Wenn am kommenden Dienstag, 28. Mai, ab 20.15 Uhr bei VOX die sechste Show der elften Staffel von "Sing meinen Song" im Fernsehen läuft, wird es hochemotional. Denn Tim Bendzko berichtet seinen geschockten Musikerkolleginnen und -Kollegen, dass er in seiner Kindheit häusliche Gewalt erfuhr.

Eigentlich steht an diesem Themenabend die Karriere von Rapper Eko Fresh (40) im Mittelpunkt. Aber Bendzko hat sich mit "Stärker als Gewalt" einen außergewöhnlich berührenden Song ausgesucht. Darin verarbeitet Eko die Vergangenheit seiner Ehefrau Sarah Bora (35), die in einer früheren Beziehung Opfer von häuslicher Gewalt wurde.

Bendzko will Aufmerksamkeit für das Thema schaffen

Bendzko offenbart den anderen Künstlerinnen und Künstlern – Sammy Amara, Juli-Frontfrau Eva Briegel, Joy Denalane, Emilio, Eko Fresh und Gastgeber Johannes Oerding -, dass er sich leider nur allzu sehr in das Lied einfinden könne, weil er ähnliches erlebte: "Ich bin im ersten Drittel meiner Kindheit in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ich ein bisschen zu viel Erfahrung damit machen musste." Bendzko weiter: "Deshalb kann ich das schon ein bisschen nachempfinden, wie sich diese Ohnmacht anfühlt und diese Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit."