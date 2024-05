"Birkenstock – Die Freiheit trägt Sandale": Kritik zur Doku über die ehemalige Hippie-Schuhmode

Den Sprung in die Hochglanz-Modemagazine und auf die Laufstege der internationalen Fashion Weeks ermöglichte allerdings nicht die Popularität der Sandalen in ihrem Heimatland Deutschland, sondern in den USA, dem größten Absatzmarkt. Es waren die Hippies, die im Land der unbegrenzten Freiheit auch für unbegrenzte Fußfreiheit eintraten. Fürsprecher von Paul McCartney bis hin zu jüngst Kate Perry bahnten den Weg in die Popkultur.