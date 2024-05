Wenn der Ballermann weint: 'Der heiße Micha' ist tot - Ikke Hüftgold trauert

Am Pfingstmontag verstarb Michael Piontek, bekannt als 'Der heiße Micha', im Krankenhaus Son Llatzer in Palma de Mallorca. Zahlreiche Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel verabschiedeten sich mit emotionalen Worten von ihrem Weggefährten.

Ballermann-Stars geschockt

In der Nacht zu Pfingstmontag verstarb Michael Piontek, auch bekannt unter seinem Spitznamen "Der heiße Micha", im Krankenhaus Son Llatzer in Palma de Mallorca. Nach Angaben der "Mallorca Zeitung" war beim 66-Jährigen im Januar dieses Jahres Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. 2007 war Piontek an die Playa de Palma gekommen, hatte die erste deutsche Fahrschule Spaniens gegründet und wurde zu einem Ballermann-Urgestein mit zahlreichen guten Kontakten in die Partyschlager-Szene, die nun bestürzt auf seinen Tod reagierte.