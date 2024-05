RTL-Moderatorin Anna Kraft über ihren Kampf gegen Multiple Sklerose: "komplett hilflos"

Rückblick auf alle Staffeln der Show

Plötzliches Ende: Diese "Let’s Dance"-Kandidaten mussten unvorhergesehen die Show verlassen

Bei „Let’s Dance“ zeigen Promis seit 2006, was sie auf der Tanzfläche draufhaben. Doch in der Geschichte der Sendung mussten einige Teilnehmer aus verschiedenen Gründen frühzeitig das Handtuch werfen. Hier erfährst du, welche Kandidaten das waren und was ihnen passiert ist.

MEHR