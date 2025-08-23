Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter

Home News TV-News

Investoren-Duell

23.08.2025, 10.47 Uhr
von Friederike Hilz
"Die Höhle der Löwen" wartet mit einer entscheidenden Neuerung auf: dem "Battle Pitch". Zwei Gründer-Teams treten im direkten Duell gegeneinander an!
Direktes Duell: In der neuen Show-Variante wetteifern die Gründer-Teams auf offener Bühne um Aufmerksamkeit.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer

Am 25. August ist es wieder so weit: In "Die Höhle der Löwen" stellen neue Gründerinnen und Gründer ihre Ideen und Innovationen vor mit der Hoffnung, dass sich einer der "Löwen" entscheidet, in ihr Unternehmen zu investieren. Neben Rückkehrer Frank Thelen gibt es in der neuen Staffel eine weitere Änderung – den "Battle Pitch".

Normalerweise stellen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Idee einzeln vor und stellen sich den Fragen von Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Co. Beim "Battle Pitch" treten zwei Gründer-Teams gegeneinander an. Beide haben je eine Minute Zeit, ihr Produkt zu präsentieren, doch nur das Team, das die Investorinnen und Investoren überzeugen kann, bekommt die Chance, seine Idee in voller Länge vorzustellen. Der Verlierer muss die Show hingegen sofort wieder verlassen. Der Sender verspricht sich davon noch mehr Spannung.

Bereits die erste Folge der neuen Staffel hat es in sich, denn um das Unternehmen "FYTA" entbrennt ein wahres Investoren-Battle. Rückkehrer Frank Thelen hat großes Interesse an dem "Pflanzen-Fitness-Tracker", doch auch seine Kolleginnen und Kollegen wollen investieren. Wer sichert sich den Deal? Das können Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag, 25. August, 20.15 Uhr, auf VOX und bereits jetzt auf RTL+ sehen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Höhle der Löwen" finden Sie hier

