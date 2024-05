"Mord mit Aussicht": Michael Hanemann ist ein letztes Mal als Hans Zielonka zu sehen

Nach 16 Jahren schlüpft Michael Hanemann aus seiner Rolle als griesgrämiger Ex-Polizist in "Mord mit Aussicht" und verlässt die Serie. Sein Abschied sorgt für Emotionen bei den Fans.

2008 ging die beliebte Serie "Mord mit Aussicht" im Ersten an den Start. Seitdem prägte Michael Hanemann mit seiner Rolle als grantiger Ex-Polizist Hans Zielonka die durchweg erfolgreiche Produktion. Er gehörte zu den wenigen, die nach acht Jahren Pause auch im Relaunch des ländlichen ARD-Schmunzelkrimis 2022 einen Platz fanden.

Nun verabschiedet sich der Schauspieler allerdings von seinem langjährigen Alter Ego. Am Dienstag, 21. Mai, 20.15 Uhr, verbreitet Zielonka in der Folge "Hengasch Zwischenfall" (Regie: Markus Sehr, Oliver Schmitz) ein letztes Mal schlechte Laune mit seinem ewigen Gebrummel und seiner Günstlingswirtschaft.

Eine merkwürdige Erscheinung

Zum Abschied wirbelt eine Ufo-Sichtung den Alltag der Hengascher in der Serie mächtig auf. Diesmal kommt auch Kommissarin Marie Gabler (seit 2022 dabei: Katharina Wackernagel) an ihre Grenzen. Neben ihr ersetzten Eva Bühnen und Sebastian Schwarz in der Neuauflage die Serienurgesteine Caroline Peters, Meike Droste und Bjarne Mädel.