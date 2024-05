"JENKE. Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?": Infos zur Doku mit Jenke von Wilmsdorff

Jenke von Wilmsdorff stellt sich in seinem neuen Experiment der Frage, wie wir in Zukunft lieben werden. Von Dating Apps bis Sex-Robotern. Ein Blick in die möglichen Beziehungen von morgen und die Frage: ist das wirklich Liebe?

Keimfreier Austausch

Der Hintergrund des neuen Jenke-Experiments ist durchaus betrüblich: Die westlichen Gesellschaften sind immer stärker von Vereinsamung geprägt. So ist fast ein Drittel der erwachsenen Deutschen Single. Und jede dritte Ehe in Deutschland geht früher oder später vor die Hunde und endet in einer Scheidung. Wie könnten Alternativen aussehen? In Japan gibt es eine moderne, quasi keimfreie Liebesvariante: Immer mehr Menschen lassen sich auf eine "Beziehung" mit einer Künstliche-Intelligenz-Maschine ein. Jenke stellt sich erneut einem Selbstversuch: Er will wissen, wie sich das anfühlt, wenn Roboter die Gefühlswelt erobern.