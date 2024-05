"sportstudio reportage: Laura und Louisa – Mission Olympia": ZDF-Bericht über die Beachvolleyballerinnen

Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind ehrgeizige Beachvolleyballerinnen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August). Doch so ohne Weiteres lässt sich dieses Ticket zum Erfolg nicht lösen. Sie sehen sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber, wie die neue "sportstudio reportage" "Zwei Beachvolleyballerinnen und ihr Traum von Paris" zeigt.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes geht es für Olympiasiegerin Ludwig nicht nur darum, wieder in Form zu kommen. Filmemacher Guido Weihermüller taucht auch in die Gedankenwelt einer Mutter und Profisportlerin ein. Was tun, wenn zwei Herzen in einer Brust schlagen? Die Reportage klärt, ob die 38-Jährige ihre Motivation wiederfindet. Und wie sie Familie, Beruf und Leidenschaft unter einen Hut bringt. Bereits viermal hat die Beachvolleyballerin bei Olympischen Spielen aufgeschlagen. In Rio 2016 gewann Ludwig gemeinsam mit Kira Walkenhorst Gold.