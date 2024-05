Henning Baum über seine Feuerwehr-Erfahrung: "Das sind auch keine Leute, die als Erstes nach einer Work-Life-Balance schreien"

Henning Baum taucht in der RTL-Doku als Auszubildender in die Welt der Feuerwehr ein und deckt die großen Probleme des Berufs auf. Angriffe auf Einsatzkräfte und Personalmangel - der Schauspieler spricht Klartext.

Die Übergriffe auf die Lebensretter

Angriffe auf Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr sind keine Seltenheit. Das weiß auch Henning Baum: Seit 2021 wirft der inzwischen 51-jährige Schauspieler in der lose gezeigten Doku-Reihe "Einsatz für Henning Baum" einen Blick hinter die Kulissen systemrelevanter Berufe. Nach Polizei, Bundeswehr und Rettungsdienst zieht es den gebürtigen Essener nun als Auszubildenden zur Berufsfeuerwehr in Hamburg: "112 Inside Feuerwehr" ist am Donnerstag, 16. Mai, 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau findet er klare Worte für all diejenigen, die die Feuerwehrleute in einen Einsatz locken, um sie anschließend anzugreifen.