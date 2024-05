So geht RTL mit dem "Bauer sucht Frau International"-Skandal um

Seit 2005 verkuppelt RTL in der Reality-Show „Bauer sucht Frau“ Landwirte. Obwohl sich in der Sendung zahlreiche Paare gefunden haben, erweckte kaum eines ein derartiges öffentliches Interesse wie Narumol und Josef.

In RTL-Kuppelshow die Liebe gefunden

Der Auswanderer aus dem Reihenableger "Bauer sucht Frau International" gab zu, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an der Sendung teilgenommen zu haben. Bei Instagram schrieb der 63-Jährige unter einem Post auf dem offiziellen Account der Sendung, dass er in Wahrheit verheiratet sei und gar keine Frau suche. In der Konsequenz wird Farmer Andreas "nicht länger Teil der Sendung sein", wie RTL nun bekannt machte.