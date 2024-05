Vincent Gross verrät Kosenamen seiner Freundin: "Ich liebe sie so sehr!"

Auf einem Fan-Treffen kennengelernt

Vincent Gross ist unter der Haube: Der erfolgreiche Sänger, dessen Alben "Hautnah" und "Frei" sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland hohe Chartplatzierungen erreichten, war trotz seines Ruhms lange Zeit allein. Doch diese Phase ist nun vorbei, wie er in der "Freizeit Revue" verriet.