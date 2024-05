"auslandsjournal – die doku: Sehnsucht Europa": TV-Kritik zur ZDF-Doku

Angela Merkels Satz "Wir schaffen das", ausgesprochen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 mit nahezu einer Million Flüchtlingen in Deutschland, war programmatisch. Doch die Wirklichkeit sieht weniger rosig aus. Drittländer und Auffanglager sollen die deutschen Behörden entlasten. Die Diskussionen darüber ebben nicht ab, das Thema spaltet die Gesellschaft. Werden Abschreckung und Abschiebungen inzwischen zur Regel? – Nach dem jüngsten gemeinsamen EU-Beschluss, die Außengrenzen Europas zu sichern und die "irreguläre Migration" zu begrenzen, zeigt die "auslandsjournal"-Doku "Sehnsucht Europa – Ein Kontinent schottet sich ab", wie komplex die Debatte ist und wie schwierig es immer noch ist, den Strom der Migranten einzudämmen, ohne den Rechtsstaat zu verletzen.

Verantwortliche Politiker beziehen Stellung

Ulf Röller und Julia Rech begleiten verantwortliche Politiker wie die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Brüssel und in Berlin. Im Aufnahmezentrum Tegel leben mehr als 4.000 Geflüchtete in Zelten. Sie warten auf eine Wohnung, leben zu Dutzenden auf engstem Raum.