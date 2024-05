"Der schlimmste Mensch der Welt": TV-Kritik zur Joachim Triers Oslo-Trilogie

Neuer Film in Planung

"Et muss noch mal sein": Hape Kerkeling kehrt als Horst Schlämmer zurück

Rücken hin, Rücken her - Horst Schlämmer kommt zurück. Um den Schnurbartträger ist es in den letzten Jahren ruhiger geworden. Doch an Rente ist für die Kunstfigur von Hape Kerkeling nicht zu denken. Der charmante Herrenhandtaschen-Fan soll einen neuen Kinofilm bekommen.

