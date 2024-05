"Fall": Kritik zum dramatischen Survivalthriller im ZDF

Als sich zwei Freundinnen auf einen hohen Turm in einer verlassenen Gegend trauen, haben sie keine Ahnung, dass sie schon bald um ihr Überleben kämpfen werden.

Fall Drama • 13.05.2024 • 22:15 Uhr

Wer Höhenangst hat, muss für diesen Film allen Mut zusammennehmen: Das Kletterdrama "Fall" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in schwindelerregende Gefilde. In der britisch-amerikanischen Koproduktion, die das Zweite nun als Free-TV-Premiere zeigt, wagen sich zwei Freundinnen auf einen nadelspitzen Turm mitten in der Wüste. Schnell wird aus der Mutprobe ein wahres Surivalabenteuer: Ohne Wasser, Verpflegung und Aussicht auf Hilfe sitzen die beiden in hunderten Metern Höhe fest. Was tun in dieser ausweglosen und lebensgefährlichen Situation? Eines steht fest: zu lange nach unten schauen sollten die beiden Protagonistinnen lieber nicht.

Becky (Grace Caroline Currey) und Hunter (Virginia Gardner) sind wahre Kletterfreaks. Gemeinsam mit Beckys Mann Dan (Mason Gooding) begeben sie sich in ihrer Freizeit liebend gerne auf Freeclimbing-Touren. Doch plötzlich stürzt Dan beim Klettern und stirbt. Becky kann den Tod ihres Partners kaum überwinden und verfällt in Depressionen. Ihre Freundin steht ihr nach der Tragödie mit Aktionismus bei: Kletterbloggerin Hunter nimmt Becky mit in die Wüste fahren, um den B67 Tower zu besteigen, einen alten, extrem schmalen und baufälligen Fernsehturm. Der waghalsige Aufstieg auf eines der höchsten Bauwerke der USA erweist sich als große Herausforderung – doch er gelingt.

Allerdings: Kaum haben die beiden Abenteurerinnen die Plattform an der Spitze des Turms erklommen und das Erreichte genossen, bricht die rostige Sprossenleiter beim Abstieg unter ihnen weg. Becky und Hunter sitzen fest, meilenweit vom nächsten Ort entfernt, ohne Wasser und Essen. "Wir suchten den ultimativen Platz, um festzusitzen, und fanden diesen Turm in Kalifornien", sagt Regisseur Scott Mann über den real existierenden B67 Tower in Walnut Grove, Kalifornien. Sein Betreten ist streng verboten, weshalb "Fall" an zwei verschiedenen anderen Locations und mit CGI-Hilfe gedreht wurde.

Fall – Mo. 13.05. – ZDF: 22.15 Uhr