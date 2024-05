Verona Pooth sorgt bei Stefan Effenberg für Verwirrung: "Das müsst ihr senden, bitte!"

Anlass für ihren jüngsten "On air"-Versprecher ist ein Interview, das die 56-Jährige mit Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg im Zuge ihrer MagentaTV-Talkshow "More Than Talking" führte. Verona Pooth will sich beim Experten nach den Aussichten der deutschen Mannschaft bei der in Kürze startenden Heim-EM erkundigen und fragt: "Was erwartest du von unserer Nationalzwölf? Was ist deine Erwartung?"