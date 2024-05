Kinderbuchvergleich: Kühnert kontert FDP-Pläne

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will einen Fünf-Punkte-Entwurf für eine Haushaltswende vorstellen. Eine der darin enthaltenen Forderungen: die Abschaffung der "Rente mit 63". Von derartigen Einschränkungen hält Kevin Kühnert nichts. Im ZDF-"Morgenmagazin" stellte der SPD-Generalsekretär nun klar: "Wenn das Ziel am Ende ist, den Leuten einfach pauschal das Renteneintrittsalter hochzusetzen – dann nicht mit uns."

Er erklärte: "Wer heute mit 64 in Rente geht, hat oft nicht 45, sondern 48 oder 49 Jahre gearbeitet. Wenn man sich das vorstellt, als Handwerker oder als Pflegekraft: Da 'isch over', wie mal Wolfgang Schäuble gesagt hat. Die können dann einfach nicht mehr." Wer die sogenannte Rente mit 63 abschaffen wolle, schaffe damit "nicht einen Anreiz zu mehr Arbeit", bemängelte Kühnert. "Sondern der kürzt diesen Menschen damit die Rente."

Laut Kühnert sei es wichtig, den Menschen in puncto Rente eine gewisse "Planbarkeit" bieten zu können. "Da reden wir über Leute in ihren 40-ern, in ihren 50-ern. Die hatten häufig noch keine Möglichkeit, privat vorzusorgen", schilderte er. "Gucken Sie sich die Menschen im Osten an, weniger als zehn Prozent haben eine Betriebsrente beispielsweise." Zahlreiche Arbeitnehmer seien später auf die gesetzliche Rente angewiesen. "Wenn die nicht funktioniert, sieht es im Alter düster aus."