"Mord auf Shetland – Gefährliche Träume": Kritik zur neuen Krimi-Folge der BBC-Reihe

Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) ist zurück. In drei neuen Episoden der britischen BBC-Reihe gilt es wieder düstere Fälle aufzuklären. Zunächst führen die Ermittlungen ins Drogenmilieu – und in die Vergangenheit.

Mord im einsamen Naturparadies

Eigentlich sind die abgelegenen schottischen Inseln in der Region, wo die Nordsee in die Weiten des Nordatlantik übergeht, ein einsames Naturparadies. Doch der neue ARD-Krimifilm "Mord auf Shetland – Gefährliche Träume" zeigt, dass man dem Klischee von Rückzug, Ruhe und charmanten, ehrlichen Bewohnern nicht trauen darf. Der allen Fans der Reihe bestens bekannte britische Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) meldet sich zum Auftakt einer Drei-Filme-Minireihe nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung zurück in die Nebelwelten und ins düstere Wetter der Shetlands. Schon bald steckt er tief in brisanten neuen Ermittlungen, die ihn diesmal ins raue Drogenhändler-Milieu und zu aggressiven Öko-Aktivisten führen.